Парень прицепил к коту камеру и наблюдал за ним 24 часа. Что делал пушистик?

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Великобритании решил раскрыть тайную жизнь своего кота и прицепил на ошейник камеру. Результатом мужчина поделился на YouTube.

Блогеру всегда было интересно, чем занимается его кот весь день. Не может же он только спать. Тогда парень взял миниатюрную камеру и прицепил ее на ошейник своего питомца. Дальше началось самое любопытное, ведь все приключения котика стали записывать.

Таким способом парень намеревался вывести кота на чистую воду. Оказалось, что пушистик без дела не сидит в отсутствии хозяина и способен за 24 часа побывать во множестве мест. В этот раз котик не покидал пределы дома и заднего двора, однако и тут он нашел чем заняться.

Питомец бегает и прыгает в жилище, изучают окружающую природу, общается со своей соседкой, а также перекусывает домашними растениями. В целом ролик получился увлекательным, что отметили многие пользователи. За непродолжительное время кадры посмотрели более 1,2 миллиона раз. -0-