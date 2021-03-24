Парень раскопал возле дома яму и нашел "портал в ад" (Видео)

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok появился ролик, который взволновал юзеров сети.

Парень на своем участке решил выкопать яму, однако в разгар работы сделал неожиданное открытие. Сначала блогер несколько раз рядом с постройкой копнул лопатой землю. Затем он поднес камеру к яме и тут началось самое необычное. Из дырки в земле шел дым, а в ней четко можно было рассмотреть красное пламя.

Автор ролика отметил, что нашел "портал в ад". С этим утверждением согласились многие пользователи, но некоторые уверены, что у мужчины под постройкой полыхает подземный пожар. Люди посоветовали блогеру вызвать спасателей. -0-