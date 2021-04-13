Парень рассказал истинный смысл песни "Макарена" и разрушил воспоминания миллионов (Видео)

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек недавно в TikTok опубликовал новый ролик, который стал причиной разочарования огромного числа юзеров сети.

Парень решил перевести текст знаменитой испанской песни дуэта Los Del Rio "Макарена" и совершил ошибку. Своим любопытством он разрушил воспоминания многих людей, ведь текст композиции оказался не таким уж безобидным, как может показаться на первый взгляд.

Оказалось, что в треке, который часто можно услышать на школьных дискотеках или свадьбах, девушка рассказывает об измене своему парню с двумя его лучшими друзьями. Бойфренд женщины должен уйти в армию, поэтому она поет в песне, что "не могла выносить его отсутствия", а у него есть двое "симпатичных друзей".

Это открытие разрушило воспоминания миллионов, ведь многие люди в своем детстве танцевали под "Макарену", даже не задумываясь о смысле текста. Впрочем, ролик приобрел широкую популярность и за непродолжительное время собрал более 1,2 миллионов просмотров. -0-