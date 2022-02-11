Парень решил не обращать внимание на зуд в ухе, но потом произошло неожиданное

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина поделился на Reddit историей, которая бросит в дрожь любого, а особенно людей, которые бояться пауков.

Парень рассказал, что однажды помогал соседям в саду. Работа была выполнена, и он вернулся домой, сел на диван и почувствовал странный зуд. Герой истории решил не обращать на это внимания и продолжил заниматься повседневными делами, однако через две недели случилась жуткая ситуация.

В какой-то момент парень услышал ухом невыносимые, по его словам, звуки. Рассказчик заявил, что в этот момент из его ушной раковины начало вылезать множество детенышей паука. "Я промывал ухо водой из шланга до тех пор, пока пауки не перестали появляться. Затем моя девушка залезла мне в ухо и вытащила остатки жившего там монстра, который, похоже, находился в ухе с того самого дня работы в саду", - описал произошедшее юзер.

Юзеры оказались в шоке от истории, а также очень захотели узнать, сказалось ли событие на слухе мужчины. Впрочем, нашлись и скептики, которые отметили, что паук вряд ли оставлял бы кладку в ухе человека, ведь это место нельзя считать безопасным. Самые впечатлительные юзеры уже раздумывали о том, как забыть эту историю.-0-

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