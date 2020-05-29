Парень скинул 45 килограмм и восхитил Reddit – фото

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек изменился за три года до неузнаваемости и опубликовал в Reddit фото до и после.

Пост тут же стал вирусным и набрал более 15 тысяч лайков. "Спустя три года и 45 кг я наконец-то смогу застегнуть обе пуговицы, не боясь, что они оторвутся", - написал молодой человек. Пользователи сети восхитились его результатами, а также влюбились в него безвозвратно. Юзеры отметили, что после своего преображения парень стал похож на настоящую голливудскую звезду.

Фото Reddit

Они посоветовали ему отправить свои снимки в модельные агентства, а также не останавливаться на достигнутом. Разумеется, многие поддержали преображение парня и оставили под записью в Reddit тысячи хвалебных отзывов.

"Ты сейчас выглядишь как модель GQ или Calvin Klein. Отличная работа!", "Из Джоны Хилла ты превратился в Финна Вулфхарда. Молодец!", - написали юзеры.-0-