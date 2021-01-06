Парень случайно нашел свой маслкар, угнанный 17 лет назад

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Томми Кук из США сделал неожиданную находку спустя целых 17 лет. Об этом пишет портал UPI.

Житель штата Вирджиния владел машиной Chevrolet Camaro 1969 года - Hugger Orange, однако в 2003 году автомобиль угнали. Мужчина, разумеется, расстроился и сообщил об инциденте в полицию. Правоохранители сделали все возможное, но так и не смогли отыскать маслкар.

Впрочем, найти машину помог случай, пусть и спустя 17 лет. Друг Томми попросил его помочь выбрать похожий автомобиль. Вместе они отправились в автоцентр, где внимание парня привлек зеленый маслкар. Продавец пояснил, что изначально машина была оранжевая. После этого у мужчины появились подозрения.

Он сравнил идентификационный номер и уникальный код под капотом, которые совпали и точно дали понять, что это его автомобиль, угнанный 17 лет назад. Томми связался с полицией и через несколько дней получил свое авто назад. Кроме этого, мужчина рассказал изданию, что маслкар за эти годы несколько раз улучшали, из-за чего он стал только мощнее, однако одна деталь не дает американцу покоя: "Сейчас она лучше, чем в день угона. Правда, теперь она уродливого зеленого цвета".