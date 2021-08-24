Парень в Японии повстречал на кухне полуметровую многоножку и сделал фото - кадр стал вирусным!

Мужчина пояснил, что однажды жил в Японии и в один из дней повстречал на кухне пугающего незваного посетителя. "Гостем" оказалась полуметровая и очень жуткая многоножка, которая, ко всему прочему, еще и очень быстрая.



Парень успел сделать фото и поделился им в соцсети. Кадр произвел фурор и быстро стал вирусным, ведь за непродолжительное время его лайкнули более 77 тысяч раз. Позже специалисты пролили свет на ситуацию и все оказалось не так уж и страшно. Оказывается, подобные существа не представляет опасности для человека и предпочитает избегать его. Более того, многоножки не подпускают к дому других насекомых: тараканов, мух и термитов. -0-









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