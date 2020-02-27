Парень в Twitter показал, как его мама заботится о коте, которому теперь завидует весь интернет - фото

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад молодой человек разместил в Twitter переписку со своей мамой, которая стала предметом зависти для многих пользователей сети.

Дело в том, что эта женщина в любви к своему коту превзошла всех. Молодой человек уточнил, что в тот день у них дома проводили ремонт и он решил отправить фото рыжего кота по кличке Дебаб маме.

В сообщении пользователь написал, что питомец не мог уснуть, вот тут-то и началось самое интересное. Мама была взволнована, что ее "любимая булочка" упадет и сказала сыну "отнести братика в комнату или отвести в гостиную и включить вентилятор". Парню ничего не оставалось делать и чуть позже он прислал фотоотчет о проделанной работе. Но это не устроило хозяйку дома и она спросила: "А почему ты не дал ему подушку?"

Молодой человек дал подушку, но мама не успокоилась и потребовала, чтобы он "принес самую любимую подушку" котика, а также расположил его голову так, чтобы у питомца ничего не болело. Вскоре рыжик уже отдыхал, а пост, размещенный в Twitter, быстро стал вирусным.

Фото Twitter

Помимо всего прочего, фотографии вызвали зависть многих юзеров сети, которые написали, что хотели бы оказаться на месте кота. За несколько часов публикация собрала более 40 тысяч лайков.-0-