Парень в Twitter показал, как его мама заботится о коте, которому теперь завидует весь интернет - фото

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад молодой человек разместил в Twitter переписку со своей мамой, которая стала предметом зависти для многих пользователей сети.
Дело в том, что эта женщина в любви к своему коту превзошла всех. Молодой человек уточнил, что в тот день у них дома проводили ремонт и он решил отправить фото рыжего кота по кличке Дебаб маме.
В сообщении пользователь написал, что питомец не мог уснуть, вот тут-то и началось самое интересное. Мама была взволнована, что ее "любимая булочка" упадет и сказала сыну "отнести братика в комнату или отвести в гостиную и включить вентилятор". Парню ничего не оставалось делать и чуть позже он прислал фотоотчет о проделанной работе. Но это не устроило хозяйку дома и она спросила: "А почему ты не дал ему подушку?"
Молодой человек дал подушку, но мама не успокоилась и потребовала, чтобы он "принес самую любимую подушку" котика, а также расположил его голову так, чтобы у питомца ничего не болело. Вскоре рыжик уже отдыхал, а пост, размещенный в Twitter, быстро стал вирусным.
Помимо всего прочего, фотографии вызвали зависть многих юзеров сети, которые написали, что хотели бы оказаться на месте кота. За несколько часов публикация собрала более 40 тысяч лайков.-0-