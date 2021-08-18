Парень записал на видео странное существо, но правда оказалась куда неприятнее (Видео)

Мужчина прогуливался неподалеку от своего дома и заметил рядом со зданием странное существо с множеством мохнатых лап. Парень не рискнул подходить ближе, однако записал видео и попросил помощи у юзеров.











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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно житель Австралии записал на видео интересное существо, а кадры разместил на Reddit.Как выяснилось, правда была еще неприятнее, чем внешний вид существа. Оказалось, что в объектив камеры попала гусеница Perga affinis, а точнее сразу несколько особей. Они часто собираются вместе и выделяют желтоватую слизь, которая отпугивает хищников. Это странное существо не опасно для человека, однако жуткий вид может серьезно напугать любого. -0-