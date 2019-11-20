Парня случайно сняли во время селфи на хоккейном матче и он моментально стал звездой сети

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в США прошел хоккейный матч между "Торонто Мейпл Лифс" и "Питтсбург Пингвинз". Поклонники насладились игрой, а вот внимание пользователей интернета привлек другой факт.

В самый разгар встречи в камеру телевизионной трансляции попала пара молодых людей. Девушка предложила своему парню сделать селфи и его реакция знатно повеселила пользователей Twitter , превратив главного героя в звезду.

Команда молодого человека крупно проиграла и он был расстроен, однако все же согласился на селфи со своей девушкой. Во время съемки фанат сделал счастливое лицо, но как только все было готово - парень за считанные секунды вернулся в состояние грусти.

Видео посмотрели более 27 миллионов раз, а герой ролика стал звездой соцсетей. Пользователи оставили множество комментариев: "Каждый парень, когда девушка говорит: "Давай сделаем селфи", "Твое лицо, когда отвечаешь начальнику / Когда делаешь то, что он тебя попросил". Фантазии пользователей социальной сети не было предела и интернет пополнился огромным количеством новых мемов. -0-