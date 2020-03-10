Павел Воля растрогал подписчиков милым семейным фото

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юморист Павел Воля трогательно поздравил своих самых любимых женщин в жизни, разместив милый снимок у себя в Instagram.

Телеведущий опубликовал в социальной сети фотографию своей супруги, которая нежно обнимает дочку. В подписи к посту Павел Воля поделился трогательной историей и поздравил своих "любимых четырех девочек" с 8 марта.

"На этой фотографии две мои любимых девочки из четырех. Еще две, мама и сестра, на других фотках. Но все они вместе - лучшее, что есть в моей жизни. И все лучшее, что есть во мне - это от них!" - написал артист в Instagram.

Подписчики тепло приняли новый пост Павла Воли и оставили под записью более 1,5 тысячи милых и восторженных комментариев, присоединившись к поздравлению. Помимо этого, фолловеры звезды оставили почти пол миллиона лайков. -0-