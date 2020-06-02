Пекарня в Германии делает настоящие съедобные произведения искусства - фото

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Германии Карин Пфайфф-Бошек работает в пекарне и однажды решила запечатлеть свои работы на фото, сообщает BoredPanda.

К ее удивлению, результат превзошел все ожидания. Своим кулинарным искусством девушка вывела выпечку на совершенно новый уровень. Теперь это можно сравнить с произведением искусства.

Яркие ботанические и геометрические орнаменты сверху вкусных пирогов делают их слишком красивыми, чтобы блюдо можно было съесть.

Мастерски создавая шедевр, девушка привлекла огромную аудиторию, не прекращающую восторгаться работами Карин в Instagram. С этим согласны почти 100 тысяч подписчиков, которые наслаждаются пирогами в сети.-0-