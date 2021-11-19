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Калейдоскоп
19 ноября 2021, 14:00

Пенелопа Крус в нежном и утонченном образе лишила поклонников дара речи

Пенелопа Крус. Фото из Instagram
Пенелопа Крус. Фото из Instagram

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Пенелопа Крус приняла участие в модной фотосессии для журнала Variety и восхитила многих юзеров.

Артистка оказалась на обложке нового выпуска издания, где Пенелопа Крус предстала перед камерой в нежном и утонченном наряде. Для этого актриса примерила белое платье, а также несколько других образов. На одном снимке знаменитость предпочла появиться в черном соблазнительном образе, а другой кадр демонстрирует красоту Пенелопы Крус в роскошном зеленом вечернем платье.

Кадры получились впечатляющими, что оценили многочисленные фанаты Пенелопы Крус и пользователи сети. Неудивительно, что кадры собирают огромное число лайков и комментариев. -0-

Фото из Instagram

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