Пенсионеры из Тайваня сделали несколько снимков в забытой одежде и стали звездами сети

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилая пара из Тайваня владеет прачечной уже долгие годы. Их внуку пришла в голову идея, которая прославила пожилых людей в Instagram.

Родственник 83-летнего Ванджи и 84-летней Шо-Эр создал для них страницу в социальной сети и предложил сделать несколько кадров в одежде, которую забыли в их прачечной более 10 лет назад.

Бабушка и дедушка с радостью воспользовались этой возможностью и показали, что никакой возраст не помеха для веселья, а старые вещи могут быть очень крутыми. Пенсионеры принялись подражать популярным съемкам из модных журналов и быстро стали звездами сети.

На их аккаунт обратило внимание издание South China Morning Post, а также множество сообществ в Facebook. Страница модных "старичков" за несколько недель собрала 100 тысяч подписчиков.-0-