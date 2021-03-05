Перезапуск мультиков 1990-х и новый электрокабриолет: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окаменелое дерево возрастом 20 млн лет, перезапуск анимации про деток и Губку Боба, новый электрический кабриолет от Volkswagen и несколько рецептов с булгуром. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Удивительные вещи минувших веков

Прогресс столь стремителен, что порой не успеваешь уследить за всеми новинками, технические изобретения кардинально меняют нашу жизнь. Но до сих пор изделия мастеров, живших в далеком прошлом, способны нас удивить.

Готовится перезапуск мультсериала "Ох уж эти детки!"

Стриминговый сервис Paramount+ анонсировал проекты, которые будут запущены в ближайшем будущем. Среди них – перезапуск популярных мультсериалов, которые некогда шли на телеканале Nickelodeon.

Окаменелое дерево возрастом до 20 миллионов лет обнаружили на Лесбосе

Древнее дерево высотой 19,5 метра обнаружили ученые на греческом острове Лесбос. Великолепную находку сделали спустя 25 лет раскопок в местном окаменелом лесу.

В Volkswagen задумались о разработке нового электрического кабриолета

Разработку электрокара с открытым верхом на базе модели ID.3 обсуждает руководство автоконцерна.

Готовим булгур на обед

Булгур – это обработанная кипятком, высушенная и измельченная пшеница. Эта крупа довольно быстро и просто готовится, ее можно добавлять в виде гарнира к мясным, рыбным блюдам или в салаты.

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