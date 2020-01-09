Первые кадры нового "Аватара" появились в сети

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Twitter разместили первые кадры из грядущего фильма "Аватар 2" режиссера Джеймса Кэмерона.

Пока новые изображения относятся к концепт-артам и могут измениться, однако они дают наглядно понять, что действие картины перенесется из джунглей, как было в первой части, на море.

В официальном Twitter-аккаунте второй части "Аватара" создатели рассказали, что действие грядущей картины развернется спустя несколько лет после событий, показанных в первом фильме. Помимо всего прочего, авторы киноленты намерены показать зрителю доселе неизведанные красоты и места планеты Пандора.

In the #Avatar sequels, you won't just return to Pandora — you'll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what's to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ — Avatar (@officialavatar) 7 января 2020 г.

Отмечается, что вторая часть "Аватара" выйдет на большие экраны в конце 2021 года, а третий фильм намерены выпустить ближе к декабрю 2023 года. К слову, картине "Аватар" удалось несколько лет удерживать первую позицию в рейтинге "самых кассовых фильмов", однако в 2019 году ее оттуда выбили "Мстители: Финал", собрав в прокате по всему миру более $2,7 млрд. -0-