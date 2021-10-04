Пес с удовольствием играет самостоятельно - посмотрите, как он радуется мячику! (Видео)

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube мужчина из Великобритании разместил видео, которое повеселило от души юзеров сети.

Хозяин черно-белого пса устал постоянно бросать мячик своему питомцу, поэтому нашел оригинальный выход. Для этого британец взял машину для запуска спортивных снарядов и разместил ее во дворе. После этого человек один раз показал собаке принцип работы и уже через некоторое время начал снимать забавные кадры.

Пес с радостью играет самостоятельно, каждый раз бросая мячик в машину, однако не это стало главной "изюминкой" видео. Дело в том, что можно бесконечно смотреть на то, как собачка радуется мячику, который вот-вот отправится в полет. Неудивительно, что кадры от души повеселили юзеров и быстро собрали огромное число просмотров. -0-