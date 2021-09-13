Пес спас жизнь престарелой хозяйке, согревая ее два дня в поле

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительная история произошла в Южной Кореи, об этом пишет издание The Korea Bizwire.

В конце августа 93-летняя женщина по имени Ким ушла из дома и пропала. Ее семья начала бить тревогу и обратилась в экстренные службы, которые начали поиски. Причем, подключили даже дроны с тепловизором.

Как оказалось, престарелая хозяйка отошла от дома всего на два километра и посреди поля потеряла сознание. Благо, с ней был песик. Питомец не отходил от старушки и два дня ее согревал. Но это было полбеды, ведь Ким попала под дождь и температура ее тела упала. Из-за этого было невозможно отследить женщину с помощью тепловизоров. Вот тут-то и пригодился домашний пес, который стал своеобразной отметкой для дронов.

Фото The Korea Bizwire

Женщина выжила и оказалась в больнице, а семья уже принялась благодарить собачку, которая стала настоящим героем для всех. -0-