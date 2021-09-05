Песик стал главной звездой прогноза погоды в Канаде, когда ворвался в кадр (Видео)

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились забавные кадры, которые пришлись по душе пользователям сети.

Ведущий прогноза погоды по имени Энтони Фарнеллс из-за коронавируса вынужден вести программу из дома. В очередной раз он начала рассказывать про температуру воздуха и движение воздушных масс, однако в этот момент на экране появился его "со ведущий" - кудрявый песик по кличке Чарли.

Мужчина оказался профессионалом и не прервал своего рассказа, а вот питомец сделал этот выпуск прогноза погоды одним из самых популярных. Питомец стал главной звездой эфира, а после еще немного покрасовался перед камерой. -0-