Песик возомнил себя велогонщиком и отправился с хозяином в путь (Видео)

Фото из архива
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маленькая собачонка решила, что может управлять велосипедом и смело принялась за дело. Необычная поездка четвероного велогонщика попала в YouTube.
На видео маленький питомец с важным видом сидит у хозяина в сумке и старательно "крутит" педали. По всей видимости, участие в таких поездках малыш принимает не в первый раз. Собачка спокойно сидит на месте и не менее спокойно реагирует на происходящее. Песик с полной самоотдачей "помогает" лапками задавать нужную скорость, а, возможно, даже считает, что едет сам.