Петросян удивил Instagram своим внешним видом

14 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Спустя месяц, после развода c Еленой Степаненко, Евгений Петросян отправился на зарубежные гастроли. Двенадцатого декабря юморист поделился с фанатам в своем Instagram-аккаунте снимком из аэропорта. На фото Евгений Ваганович ждет рейс в Германию с газетой в руках. Выглядит он молодо и свежо.

Поклонники знаменитого юмориста отметили, что Петросян выглядит очень хорошо. Например, Евгений Ваганович в выборе одежды стал обращать внимание на стильные брюки и яркие пиджаки.-0-