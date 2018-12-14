Петросян удивил Instagram своим внешним видом

14 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Спустя месяц, после развода c Еленой Степаненко, Евгений Петросян отправился на зарубежные гастроли. Двенадцатого декабря юморист поделился с фанатам в своем Instagram-аккаунте снимком из аэропорта. На фото Евгений Ваганович ждет рейс в Германию с газетой в руках. Выглядит он молодо и свежо.
Поклонники знаменитого юмориста отметили, что Петросян выглядит очень хорошо. Например, Евгений Ваганович в выборе одежды стал обращать внимание на стильные брюки и яркие пиджаки.-0-
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