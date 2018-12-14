Вера Брежнева показала фото без макияжа

14 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Вера Брежнева радует поклонников в социальных сетях вдохновляющими фото. Тринадцатого декабря она поделилась фотографией без макияжа и укладки в своем Instagram-аккаунте.
Брежнева оставила под фото комментарий: "Большая ценность и сложность в этом потоке — быть собой". Фанаты оставили комментарии-восхищения под снимком, сравнив 36-летюю певицу с 18-летней девушкой.-0-
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