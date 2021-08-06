Певица Asti предстала в соблазнительном виде, но бурное обсуждение вызвали только ее ноги (Фото)

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская певица Asti представила в Instagram несколько пикантных кадров, однако не это вызвало недоумение у пользователей.

Артистка решила принять участие в смелой фотосессии и примерила на голое тело только бежевый костюм. Действительно, кадры получились очень соблазнительными, однако мало кто заметил красоту Asti, ведь все бурно обсуждали ее шесть пальцев на левой ноге. Девушка приняла позу, где закинула ногу на ногу. Тут и предстала перед фанатами примечательная деталь.

Пользователи принялись обсуждать фотографии и пришли к выводу, что артистка провела неудачный эксперимент с ретушью. В итоге у нее появился на ноге шестой палец, что и вызвало бурное обсуждение в комментариях. Кроме этого, мало кому удалось при первом взгляде узнать Asti, ведь певица стала больше похожа на Светлану Лободу. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который быстро собрал сотни тысяч лайков. -0-