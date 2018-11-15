Видеофакт: Ольга Шелест стала блондинкой

15 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Ольга Шелест многие годы была верна натуральному цвету волос. Четырнадцатого ноября 41-летняя ведущая перекрасила волосы в платиновый оттенок. Ольга записала весь путь преображения на видео и поделилась им в своем Instagram-аккаунте.
Телеведущая призналась, что решиться на перемены было сложно. Напомним, в последний раз Ольга Шелест носила платиновый оттенок на волосах в 1997 году.
Поклонники поддержали ведущую и щедро осыпали ее комплиментами. Подписала Шелест видео следующим образом: "Волков бояться - в лес не ходить".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4045 BYN
|2.4 BYN
|2.407 BYN
|USD
|2.1222 BYN
|2.12 BYN
|2.126 BYN
|RUB
|3.1867 BYN
|3.178 BYN
|3.193 BYN