Видеофакт: Ольга Шелест стала блондинкой

15 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Ольга Шелест многие годы была верна натуральному цвету волос. Четырнадцатого ноября 41-летняя ведущая перекрасила волосы в платиновый оттенок. Ольга записала весь путь преображения на видео и поделилась им в своем Instagram-аккаунте.

Телеведущая призналась, что решиться на перемены было сложно. Напомним, в последний раз Ольга Шелест носила платиновый оттенок на волосах в 1997 году.

Ольга Шелест, 1997 год. Фото из Instagram-аккаунта

Поклонники поддержали ведущую и щедро осыпали ее комплиментами. Подписала Шелест видео следующим образом: "Волков бояться - в лес не ходить".-0-