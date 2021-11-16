Певица Нюша впечатлила сеть, представ перед камерой в бунтарском образе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Нюша разместила в Instagram новый пост и привлекла внимание поклонников.

Артистка решила показать общественности результат своей недавней фотосессии, где она предстала в не совсем привычном для себя образе. Певица Нюша решила покрасоваться перед камерой в слегка бунтарском образе. Для этого она примерила кожаный наряд, сделала косички и дополнила внешний вид украшениями и серьгами.

Интересно, но образ Нюши получился очень впечатляющим, ведь за короткое время в комментариях появилась масса восторженных отзывов, а сам пост быстро собрал огромное число лайков. -0-