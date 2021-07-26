Певицу МакSим периодически выводят из медикаментозной комы

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница знаменитой артистки Марины Максимовой, которая более известна под псевдонимом МакSим, рассказала о состоянии звезды. Об этом сообщает ТАСС.

По словам менеджера знаменитости, врачи регулируют медикаментозный сон звезды и периодически выводят ее из комы. Медики таким способом хотят посмотреть, сможет ли МакSим дышать самостоятельно.

По словам менеджера артистки, специалисты периодически приводят певицу в сознание, а если видят, что организму тяжело, то вновь погружают ее в сон. "Сказать, что ее полностью вывели [из медикаментозного сна] - нет, не вывели", - подытожила Маргарита Соколова.

Напомним, певица МакSим была госпитализирована 19 июня в одну из клиник Москвы. С тех пор она находится под наблюдением врачей, которые подключили ее к ИВЛ и ввели артистку в искусственную кому. -0-