Пьер Карден, женщины-изобретательницы и синдром информационной усталости: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главные вехи в карьере великого кутюрье Пьера Кардена, привычные предметы и методики, которыми человечество обязано женщинам-изобретательницам, что такое синдром информационной усталости и как его преодолеть, особенности посадки древовидного пиона на приусадебном участке и рецепт фаршированных шампиньонов в панировке. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

От работы у Диора до дружбы с Плисецкой: чем был известен Пьер Карден

Работа художником по костюмам в театре и кино, должность главного портного в модном доме Christian Dior, основание собственного бренда в 28-летнем возрасте и изгнание из Синдиката высокой моды. Рассказываем главное о карьере французского дизайнера итальянского происхождения Пьера Кардена.

От посудомойки до лазерной хирургии катаракты – придумано женщинами

Зачастую, когда мы слышим слово «изобретатель», на ум приходит некто наподобие Томаса Эдисона. Однако науку вперед двигали и женщины, причем без их идей мир, возможно, был бы куда менее удобным и приятным – чего стоит одна только посудомоечная машина! Впрочем, идеи изобретательниц воплощены не только в бытовых приборах. Рассказываем о предметах и методиках, которыми человечество обязано изобретательницам.

Что такое синдром информационной усталости и как его преодолеть

Отпуск и выходные дни – отличный повод отдохнуть от стресса и переизбытка новостей. В то же время многие проводят это время со смартфоном в руках. Привычка продолжает работать против нас: подобная многозадачность нередко снижает продуктивность, приводит к маниакальной необходимости находиться всегда на связи и в самых запущенных случаях может вызвать головные боли, тревожность, невозможность сконцентрироваться и депрессию.

Древовидный пион – император сада

Он – олицетворение красоты и совершенства. В нем – философия Востока: изысканность и простота, стремительность и неторопливость. Вызывающий восторг и восхищение, любимец парфюмеров, воспетый поэтами и художниками, имеющий миллионы поклонников по всему миру, национальное достояние Китая – древовидный пион. Пришло время поселить его в наших садах. Разбираемся в особенностях посадки и ухода.

Блюдо дня: фаршированные шампиньоны в панировке

Рецепт бюджетного, быстрого и простого в приготовлении блюда из грибов – идеального угощения для гостей.

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Фото из открытых интернет-источников