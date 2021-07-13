Планетарное соединение Венеры, Марса и Луны можно увидеть 13 и 14 июля

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Земли 13 и 14 июля смогут наблюдать редкое астрономическое явление - планетарное соединение Венеры, Марса и Луны. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным НАСА, если смотреть с Земли, Венера, Марс и Луна появятся на расстоянии лишь полградуса, или ширины пальца, друг от друга. Эта встреча небесных тел называется планетарным соединением. Конечно, это всего лишь иллюзия, потому что на самом деле планеты очень далеки друг от друга.

"Даже во время этого соединения они все равно будут находиться на расстоянии многих миллионов миль друг от друга, - сказал исследователь космоса в Центре космических полетов НАСА Джада Арни. - Но с нашей точки обзора здесь, на Земле, они будут казаться близко друг к другу".

По данным НАСА, большинство наблюдателей смогут увидеть три небесных тела вечером во вторник, 13 июля. Чтобы увидеть планетарное соединение, наблюдателям следует посмотреть на запад примерно через 45 мин. после захода солнца. Астрономическое явление можно будет увидеть до 14 июля, если будет ясное небо.-0-