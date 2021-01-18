Платье и ноги Светланы Лободы заворожили Instagram

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила юзеров.

Артистка пожелала в подписи к посту своим поклонникам хороших выходных, но не это стало центром внимания юзеров. Мало кому удалось оторвать взгляд от стильного короткого платья, а еще больше восторга вызвали длинные и стройные ноги Светланы Лободы.

Разумеется, фолловеры в Instagram не смогли пройти мимо кадра и выразили все свои эмоции в комментариях. Они отметили утонченный стиль певицы, а сам пост Светланы Лободы быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-