Плюс одна фобия! Змея обвила дверной звонок - видео

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США отдыхал у себя дома, когда на его телефон пришло уведомление о движении перед дверью.

Американец открыл приложение, чтобы посмотреть трансляцию с камеры, и был очень удивлен. Прямо перед объективом показалась голова змеи. Сначала мужчина подумал, что это ящерица, однако после того, как вышел на крыльцо, был ошарашен.

Дверной звонок его дома обвила змея. Пресмыкающееся прекрасно расположилось прямо над камерой. Мужчина записал необычное явление на видео и опубликовал в YouTube. В подписи к ролику он рассказал, что змея добавила плюс одну фобию в его жизнь, однако американец пересилил себя и с помощью щипцов положил змею в сумку, а после выпустил в безопасном месте.-0-