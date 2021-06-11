По мотивам "Властелина колец" сделают полнометражный аниме-мультфильм

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11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По мотивам легендарного произведения Джона Рональда Руэла Толкина снимут полнометражный аниме-мультфильм. Об этом сообщает Deadline.
Грядущая картина получила название "Война Рохиррима" и расскажет историю Хельма Молоторукого - одного из королей людей Средиземья. Аниме уже поступило в работу и сейчас проводится кастинг актеров, которые озвучат персонажей.
Отмечается, что режиссером будущего аниме по мотивам "Властелина колец" станет создатель экранизации "Призрак в доспехах" японский аниматор Кэндзи Камияма. Сюжет адаптируют Уилл Мэтьюз и Джеффри Эддис, а консультировать проект будет сценаристка оригинальной кинотрилогии Питера Джексона "Властелин колец" Филиппа Бойенс. -0-