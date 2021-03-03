"Почему так красиво?": Рианна взволновала поклонников фотографией в белье

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская певица Рианна представила у себя на странице в Instagram новое фото и заставила фолловеров дышать чаще.

Знаменитость постоянно позирует перед камерой в белье собственного бренда, однако новый кадр она приурочила к началу весны. Для этого Рианна примерила соблазнительный комплект белья с цветочным принтом и отправилась в сад. Там артистка разместилась на мягком шезлонге, пока фотограф делал пикантные кадры.

Завершающим атрибутом соблазнительного образа стала полупрозрачная накидка. Фолловеры селебрити бурно отреагировали на новое фото, отметив в комментариях ее природную привлекательность. Самые впечатлительные задавились лишь одним вопросом: "Почему так красиво?". Неудивительно, что снимок за непродолжительное время собрал миллионы лайков и огромное число взволнованных комментариев. -0-