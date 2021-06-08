Почувствуй себя старым: солист "Иванушек International" стал дедушкой

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солист знаменитой группы Кирилл Андреев стал дедушкой. Радостной новостью поделилась в Instagram жена сына певца.

20-летний наследник Андреева Кирилл со своей супругой Аделиной четвертого июня впервые стали родителями, а звездный папа - дедушкой. 50-летний артист никак пока не прокомментировал рождение внучки, однако в сети уже начали обсуждать новость. "Почувствуй себя старым: солист "Иванушек" стал дедом", - пишут юзеры Instagram.

Многие, в свою очередь, выразили свои слова поздравления семье знаменитости, а число радостных комментариев продолжает расти. -0-