Подъезд жилого дома в России полностью покрылся льдом (Фото)

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные жители одного из общежитий города Печоры в Республике Коми поделились в соцсетях фотографиями своего подъезда.

В регионе долгое время держится отрицательная температура, из-за чего и возникают проблемы. В одном из подъездов все стены и потолок покрылись льдом, напоминающие сталактиты. Жители говорят, что сталкиваются с такой проблемой не в первый раз.

Разумеется, такая картина вызывает шок у многих гостей дома. Местные власти подтвердили наличие проблемы, а ее причиной стали морозы и трубы, которые лопаются. Из-за этого происходит испарение и отключается отопление. -0-

Фото соцсети