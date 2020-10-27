Подольская растрогала фанатов семейным фото после родов

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наталья Подольская, которая недавно стала мамой во второй раз, порадовала фанатов в Instagram.

Она разместила фото после выписки из роддома. На фото Наталья с мужем Владимиром Пресняковым, их старший сын Артемий и новорожденный Иван.

Фолловеры написали, что растроганы нежным семейным снимком. Они очень рады за семью звезды. А еще фаны пожелали малышу и всей семье крепкого здоровья.-0-

У Натальи Подольской и Владимира Преснякова родился сын У звездной пары – Натальи Подольской и Владимира Преснякова - родился сын. Об этом артист сообщил в своем Instagram. Малыша назвали Иваном.