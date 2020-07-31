Подстава! Зять придумал забавный способ разбудить тещу на пляже - видео

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья отправилась на пляж в США, где удалось запечатлеть очень забавные кадры.

Девушка включила камеру, когда ее муж захотел подшутить над тещей. Женщина постоянно засыпает на пляже, поэтому мужчина решил забавным способом ее разбудить. В итоге получилась настоящая подстава.

Парень взял кусочек крекера, который так приглянулся местным птицам. После этого он подкрался к спящей женщине и положил печенье на нее. Разумеется, лакомство быстро привлекло чаек, которые тут же бросились за едой.

Одна из птиц спланировала прямо к теще и забрал "подарок", ущипнув ее. Женщина от неожиданности подскочила, а сон как рукой сняло. Что случилось с зятем после такой шутки - это история умалчивает. -0-