Поход девочки-подростка в салон красоты чуть не закончился трагедией

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный случай произошел с 14-летней девочкой из Англии, которая чуть не лишилась жизни после похода на косметическую процедуру. Об этом пишет The Sun.

Девочка по имени Шэйэнн решила сделать окрашивание бровей и ресниц хной. Однако все пошло не по плану. На утро после процедуры девочка проснулась с аллергией. "Все мое лицо распухло. Я ничего не видела, мне было очень страшно. Врачи сказали, что я могла потерять зрение и умереть. Я кричала от боли", - поделилась она, добавив, что лицо также покрылось волдырями. Врачи боролись за жизнь подростка несколько дней.

Этот случай сильно напугала маму девочки, которая теперь намерена запретить дочери любые бьюти-процедуры. Женщина посоветовала родителям чаще говорить своим детям, что они красивы от природы и не нуждаются в косметических услугах. История привлекла внимание пользователей, которые поддержали родительницу и пожелали девочке скорейшего выздоровления.-0-

Фото The Sun