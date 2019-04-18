Появился первый тизер сериала "Болотная тварь"

Скриншот из видео на

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студия DC опубликовала первый тизер-трейлер будущего сериала "Болотная тварь" (Swamp Thing). Видео было размещено на YouTube-канале кинокомпании.

Над созданием сериала работали Тоа Фрейзер, Майкл Гои и Ивэн Кац, знаменитые своими работами над впечатляющими фильмами ужасов и детективными сериалами.

Известно, что по сюжету в центре повествования находятся ученые Эбби Аркейн (Кристал Рид) и Алек Холланд (Энди Бин), исследующие происхождение неизвестного вируса. Во время исследования Холланд погибает, но позже возвращается в виде нового существа.

Ожидается, что первый эпизод шоу выйдет в эфир потокового сервиса DC Universe 31 мая 2019 года.-0-