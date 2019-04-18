Появился первый тизер сериала "Болотная тварь"

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студия DC опубликовала первый тизер-трейлер будущего сериала "Болотная тварь" (Swamp Thing). Видео было размещено на
Над созданием сериала работали Тоа Фрейзер, Майкл Гои и Ивэн Кац, знаменитые своими работами над впечатляющими фильмами ужасов и детективными сериалами.
Известно, что по сюжету в центре повествования находятся ученые Эбби Аркейн (Кристал Рид) и Алек Холланд (Энди Бин), исследующие происхождение неизвестного вируса. Во время исследования Холланд погибает, но позже возвращается в виде нового существа.
Ожидается, что первый эпизод шоу выйдет в эфир потокового сервиса DC Universe 31 мая 2019 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.363 BYN
|2.355 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0957 BYN
|2.092 BYN
|2.097 BYN
|RUB
|3.2717 BYN
|3.267 BYN
|2.395 BYN