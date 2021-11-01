Полина Гагарина эффектно ушла в отпуск, показав соблазнительные кадры (Видео)

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Полина Гагарина на днях представила в Instagram новый пост, который привлек внимание юзеров.

Артистка решила отправиться в отпуск и заявила об этом очень эффектно. Для этого Полина Гагарина показала черно-белые кадры, сделанные после одного из концертов. На видео певица запечатлена со спины, где она расстегивает свое платье, обнажая спину. Такими соблазнительными кадрами звезда заявила о своем отпуске, что пришлось по душе пользователям сети.

За короткое время пост в Instagram Полины Гагариной посмотрели огромное число раз, а в комментариях продолжают появляться восторженные отзывы в адрес певицы. -0-