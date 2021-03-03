Полина Гагарина поздравила фанатов с началом весны яркими фотографиями

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Полина Гагарина радуется началу весны и представила в Instagram несколько кадров из новой фотосессии.

Артистка показалась в нескольких ярких образах, что понравилось многочисленным фолловерам. Полина Гагарина предстала перед камерой в сочных и впечатляющих нарядах, примерив различные легкие платья. Цепляет макияж, утонченные черты артистки и ее неподражаемый взгляд.

Кадры пришлись по вкусу фанатам, которые не смогли пройти мимо. Они оставили в комментариях массу хвалебных отзывов, а снимки быстро собрали сотни тысяч лайков. -0-