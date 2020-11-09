Полицейские спасли жизнь пациента с помощью суперкара - видео

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские из Италии смогли спасти человеку жизнь с помощью автомобиля Lamborghini Huracan. Видео было опубликовано на YouTube.

Случай произошел несколько недель назад. Пациенту в Риме была необходима срочная пересадка почки, однако ближайшего донора нашли в 500 километрах от больницы. Тогда помочь вызвались полицейские города Падуи.

В этом городе им передали контейнер с человеческим органом, который срочно надо было доставить в Рим. Для спецоперации правоохранители решили использовать мощный суперкар Lamborghini Huracan, который числится в гараже полиции. Этот автомобиль приспособили для перевозки органов, переделав передний багажник: там расположили холодильник и дефибриллятор.

В итоге, полицейский на суперкаре преодолел путь в 500 километров менее чем за три часа, а пациент вовремя получил донорский орган. К слову, при обычном движении на такой путь уходит до пяти часов. -0-