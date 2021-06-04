Полицейские в России оригинально предостерегли людей от уловок мошенников (Видео)

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление МВД по Красноярскому краю сделало душевное видео, которое впечатлило многих.

Полицейские в России решили оригинально предостеречь граждан от уловок мошенников. Для этого был снят душевный ролик, где пародируется знаменитый мем с мужчиной на пляже. Один из полицейских вышел в лес, а на фоне играет песня группы "Любэ" "Березы".

Сотрудник полиции с грустным видом ходит по лесной чаще, исследует растения и траву, обнимается с деревьями и нюхает цветы. После этого камера поднимается, а в небе появляется надпись: "Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам, где-то грустит один участковый". Ролик тепло приняли зрители, которые оценили креатив задумки десятками тысячами просмотров и множеством положительных комментариев. -0-