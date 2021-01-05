Полицейский оплатил продукты воровкам, когда узнал их историю

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Добрая история в канун Рождества произошла с офицером полиции из штата Массачусетс, об этом пишет издание The Hill.

Сотрудник правоохранительных органов прибыл на вызов об ограблении. С поличным он поймал двух женщин, которые украли из магазина продукты. Офицер поговорил с воровками и выяснил, что пойти на такой шаг их вынудила нужда. Девушки хотели накрыть рождественский стол для своих детей, однако средств на это у них не было.

Полицейский решил проявить доброту перед праздником и настоятельно порекомендовал женщинам не появляться больше рядом с магазином. Кроме этого, он вручил им подарочную карту на $250, чтобы те могли сделать стол на Рождество для своих детей. -0-