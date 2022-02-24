Полиция США остановила водителя авто со странным пассажиром и выписала ему штраф. Почему?

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на одном из шоссе в США произошел забавный и необычный случай, который привлек внимание многих пользователей Twitter.
Офицер полиции остановил автомобиль со странным пассажиром - скелетом в худи. Но зачем водителю авто пассажир в виде скелета?
Как оказалось, дело было в специальной полосе на трассе, где можно двигаться только с пассажиром. Для того, чтобы передвигаться по этому участку, необходимо, чтобы в салоне помимо водителя находился как минимум один пассажир. Хитрость водителя оценили пользователи сети, но не полицейские. Они выложили в Twitter фотографию со странным пассажиром и написали, что "скелет не считается - пассажир должен быть живым".
SB 405 near Coal Creek. #DoesNotCount for HOV. #GottaBeAlive. pic.twitter.com/aqFxHulLYT— Trooper Rick Johnson (@wspd2pio) February 15, 2022
В итоге водитель получил штраф почти в $200 и еще такую же сумму сверху, потому что использование "муляжей" пассажиров запрещено. История повеселила сеть, а запись быстро собрала огромное число лайков.-0-
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