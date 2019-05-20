Скарлетт Йоханссон показала фото будущего мужа

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская актриса Скарлетт Йоханссон в третий раз собирается идти под венец, об этом пишет издание TMZ со ссылкой на представителей актрисы.

Избранником звезды стал 36-летний сценарист шоу Saturday Night Live Колин Джоста. Они познакомились на программе в 2017 году.

Для комика это будет первый брак, а вот Скарлетт Йоханссон выйдет замуж уже в третий. До этого она была замужем за Райаном Рейнольдсом, а после вышла за журналиста Ромена Дориака, от которого родила дочь Роуз. Дата свадебной церемонии пока не назначена.-0-

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