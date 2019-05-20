Вера Брежнева примерила образ из советского прошлого

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева поделилась новыми снимками в Instagram-аккаунте. Она примерила образ из советского прошлого.
Фото было сделано во время празднования дня рождения своих друзей.
Вечеринка была в стиле СССР, поэтому Вера Брежнева выбрала для своего образа наряд с воротником-стойкой. Однако больше всего фолловеров певицы взбудоражили очки с винтажной оправой на фоне Центрального Дома литераторов.
Фото не на шутку взволновало поклонников, которые пришли к мнению, что Вере Брежневой идет винтажный стиль. Свои восхищения они выразили в комментариях, которых уже набралось более полутора тысячи.-0-
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