Вера Брежнева примерила образ из советского прошлого

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева поделилась новыми снимками в Instagram-аккаунте. Она примерила образ из советского прошлого.

Фото было сделано во время празднования дня рождения своих друзей.

Вечеринка была в стиле СССР, поэтому Вера Брежнева выбрала для своего образа наряд с воротником-стойкой. Однако больше всего фолловеров певицы взбудоражили очки с винтажной оправой на фоне Центрального Дома литераторов.

Фото из Instagram-аккаунта

Фото не на шутку взволновало поклонников, которые пришли к мнению, что Вере Брежневой идет винтажный стиль. Свои восхищения они выразили в комментариях, которых уже набралось более полутора тысячи.-0-