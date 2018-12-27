Помолодевшая Елена Степаненко удивила внешним видом

27 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. В социальных сетях появились фото с одной из новогодней съемки. Среди артистов замечена Елена Степаненко. Она поразила пользователей сети своим внешним видом.
Дело в том, что Елена Степаненко выглядит, по мнению пользователей, моложе, после развода с Евгением Петросяном. С лишним весом Степаненко попрощалась еще до развода с мужем. Тогда она сбросила 46 кг. Фанаты оценили позитивные изменения во внешности и осыпали 65-летнюю артистку комплиментами в комментариях.-0-
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