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Калейдоскоп
11 февраля 2021, 10:00

Популярная артистка показал себя без макияжа и мало кому удалось ее узнать с первого раза (Видео)

Карди Би. Фото из Instagram
Карди Би. Фото из Instagram

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая 28-летняя знаменитость из США Карди Би опубликовала в Instagram новый пост и вызвала разные чувства у юзеров.

Девушка предстала перед камерой в своем честном виде, отказавшись от макияжа. Карди Би примерила обычную футболку, а также предпочла не носить украшения и делать прическу. Звезда рассказал в ролике, что проснулась 20 минут назад и решила сразу записать ролик.

Фанаты были в разном настроении, ведь мало кому из них удалось узнать своего кумира с первого раза. Впрочем, нашлись и те, кто похвалил честность девушки, а ролик уже собрал более четырех миллионов лайков. -0-

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