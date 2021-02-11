Популярная артистка показал себя без макияжа и мало кому удалось ее узнать с первого раза (Видео)

Карди Би. Фото из Instagram
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая 28-летняя знаменитость из США Карди Би опубликовала в Instagram новый пост и вызвала разные чувства у юзеров.
Девушка предстала перед камерой в своем честном виде, отказавшись от макияжа. Карди Би примерила обычную футболку, а также предпочла не носить украшения и делать прическу. Звезда рассказал в ролике, что проснулась 20 минут назад и решила сразу записать ролик.
Фанаты были в разном настроении, ведь мало кому из них удалось узнать своего кумира с первого раза. Впрочем, нашлись и те, кто похвалил честность девушки, а ролик уже собрал более четырех миллионов лайков. -0-