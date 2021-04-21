Поразительное преображение Кристиана Бейла для новой роли впечатлило сеть (Фото)

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый американский актер Кристиан Бейл прибыл на съемки новой супергеройской саги "Тор-4: Любовь и гром" и впечатлил всех.

Папарацци запечатлели актера на съемочной площадке, где он появился лысым, однако больше всего сеть, где были размещены кадры, впечатлила ее физическая форма. Кристиан Бейл для новой роли поразительно преобразился и очень сильно похудел.

Многие люди отметили, что актер выглядит как человек, который страдает от какого-то недуга. Впрочем, это не первый раз, когда Кристиан Бейл ради роли поразительно меняет свой внешний вид. Для "Бэтмена" он колоссально набрал вес, а вот в картине "Машинист" он выглядел как живой скелет.