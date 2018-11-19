Португальские астрономы обнаружили "второе Солнце"

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа астрономов из Института астрофизики и космических наук Португалии обнаружила звезду, аналогичную нашему Солнцу, сообщает журнал Astronomy & Astrophysics.
Возраст небесного тела - 4,5 млрд. лет, масса и диаметр всего на 2-4 процента меньше, чем у Солнца. Во время изучения небесного тела исследователи применили новый метод обнаружения тех звезд, которые образовались в том же массивном кластере, что и Солнце, около 4,6 млрд. лет назад.
Ученые воспользовались данными из проекта AMBRE, информацией, полученной при помощи миссии GAIA Европейской южной обсерватории.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4041 BYN
|2.402 BYN
|2.41 BYN
|USD
|2.1058 BYN
|2.105 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.1947 BYN
|3.188 BYN
|3.2 BYN